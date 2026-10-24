Ortaokul öğrencileri keyifli bir gün geçirdi

Düzce Gençlik Merkezi, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla okul ziyaretleri ve öğrencilere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Düzce Gençlik Merkezi, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Okullar Merkezimde Projesi çerçevesinde Pakmaya Ortaokulu öğrencileri, Düzce Gençlik Merkezinde misafir edildi. Gerçekleştirilen programda öğrencilerin gençlik merkezini yakından tanımaları, merkez bünyesinde sunulan imkanlar hakkında bilgi edinmeleri ve sosyal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi hedeflendi.

– Düzce Gençlik Merkezi, Okullar Merkezimde Projesi dahilinde Pakmaya Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Proje ile öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşturulması amaçlanıyor.

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