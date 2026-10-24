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        Ortaokul öğrencileri keyifli bir gün geçirdi

        – Düzce Gençlik Merkezi, Okullar Merkezimde Projesi dahilinde Pakmaya Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Proje ile öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşturulması amaçlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Ortaokul öğrencileri keyifli bir gün geçirdi

        – Düzce Gençlik Merkezi, Okullar Merkezimde Projesi dahilinde Pakmaya Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Proje ile öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşturulması amaçlanıyor.

        Düzce Gençlik Merkezi, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Okullar Merkezimde Projesi çerçevesinde Pakmaya Ortaokulu öğrencileri, Düzce Gençlik Merkezinde misafir edildi. Gerçekleştirilen programda öğrencilerin gençlik merkezini yakından tanımaları, merkez bünyesinde sunulan imkanlar hakkında bilgi edinmeleri ve sosyal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi hedeflendi.

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        Düzce Gençlik Merkezi, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla okul ziyaretleri ve öğrencilere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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