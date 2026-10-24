Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de suç ve suçla mücadele masaya yatırıldı

        Düzce'de suç ve suçla mücadele masaya yatırıldı

        – Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen seminerde, suçun önlenmesi ve toplumsal güvenlik konusunda bilinçli davranışların önemi anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Düzce'de suç ve suçla mücadele masaya yatırıldı

        – Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen seminerde, suçun önlenmesi ve toplumsal güvenlik konusunda bilinçli davranışların önemi anlatıldı.

        Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suçun önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis memurunun katılımıyla "Suç ve Suçun Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi. Seminerde suç ve suçun önlenmesine ilişkin konular ele alınırken, toplumsal güvenliğin sağlanmasında bilinçli davranışların önemi vurgulandı. Katılımcılara suçun önlenmesi konusunda bilgi verilerek toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlandı.

        REKLAM

        Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, seminerin gerçekleştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Düzce'de köy yolları kışa hazırlanıyor
        Düzce'de köy yolları kışa hazırlanıyor
        Dikmeli köyünde sabah namazı buluşması
        Dikmeli köyünde sabah namazı buluşması
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla doğa yür...
        Düzce'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla doğa yür...
        Başkan Özlü futbolculara bir araya geldi Özlü "Sizden beklentimiz galibiyet...
        Başkan Özlü futbolculara bir araya geldi Özlü "Sizden beklentimiz galibiyet...
        Düzce'de lise öğrencilerine Kızılay ve ilk yardım eğitimi verildi
        Düzce'de lise öğrencilerine Kızılay ve ilk yardım eğitimi verildi