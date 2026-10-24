Dikmeli köyünde sabah namazı buluşması

– Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İlçe Müftülüğü tarafından 'Köy Köy Sabahın Bereketi' programı kapsamında Dikmeli köyünde düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Köy Köy Sabahın Bereketi' programı kapsamında vatandaşlar bu kez Dikmeli köyünde sabah namazında buluştu. Programa katılan Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, köy sakinleriyle bir araya gelerek sabah namazı buluşmasına eşlik etti. Vatandaşlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçlayan program, köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Dikmeli köyünde düzenlenen etkinlik, vatandaşların manevi bir atmosferde bir araya gelmesine vesile oldu.