Başkan Özlü futbolculara bir araya geldi Özlü "Sizden beklentimiz galibiyet"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TFF 3 Lig’de mücadele eden Düzcespor kulübü sporcularının Şıralık’taki antrenmanlarına konuk oldu. Kulüp yönetimi ve teknik heyetle futbolcuları ziyaret eden Başkan Özlü, yarın oynanacak Karabük İ.Y. karşılaşmasında başarılar diledi.

Başkan Faruk Özlü, şehri temsil eden spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası tur maçlarında mücadele eden Düzcespor da lig maçlarına hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürürken Faruk Özlü, Şıralık’taki kampta futbolcularla bir araya geldi. Düzcespor kulüp yöneticileri ve teknik heyetin de hazır bulunduğu ziyarette futbolculara hitap eden Özlü, Düzcespor’un tarihindeki en büyük desteğe bugün sahip olduğunu belirterek "Düzcespor belki de tarihinde ilk defa şehrin eşrafından bu kadar büyük bir destek görüyor. Geçen yıl Mehmet Saygun bizzat kendi kaynakları ile finanse etti kulübü. Kendisinin çok büyük bir emeği var. Zaten Selahattin Kudu de bu işe tutkun bir arkadaşımız. Sizlerden motive olmanızı, sizlerden galibiyet bekliyoruz" dedi.

REKLAM

Saygun "Önce kendiniz için oynayın"

Düzcespor’un önceki dönem kulüp başkanı ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun da futbolculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizerek; "Arkadaşlar takım olarak çok iyiyiz, kendinize güvenin. Bir aile olalım, iyi dostluklar kuralım. Eksik bir şeyimiz yok. Yarın lütfen önce kendiniz için oynayın, sonra aileniz, sonra Düzce, sonra bizim için oynayın. Kendiniz olursanız yarın farklı bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Siz bizi mutlu edin, inşallah biz de sizi mutlu edelim" şeklinde konuştu.

Kaptan Aydın: "Bizim için her şeyi yaptınız"

REKLAM

Düzcespor takım kaptanı Ersin Aydın da yaptığı konuşmada; "Başkan olarak bizim için her şeyi yaptınız. Bundan sonra da yapacağınızın farkındayız. Biz sadece sizin elinizi daha fazla güçlendireceğiz. Buna da yarından itibaren başlayacağız inşallah. Galibiyetlerle beraber önümüzdeki maçı alıp seri galibiyetlere başlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.