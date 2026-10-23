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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Cumhuriyetin 103. yıl dönümü anısına doğa yürüyüşü

        Cumhuriyetin 103. yıl dönümü anısına doğa yürüyüşü

        Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü anısına doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Cumhuriyetin 103. yıl dönümü anısına doğa yürüyüşü

        Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü anısına doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

        Düzce Çakırlar mevkiinden başlayan ve Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesisleri’nde sona eren etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, Düzce Üniversitesi öğrencileri, idari ve akademik personeli, Türk Kızılayı Düzce Şubesi, Düzce 99 Arama ve Kurtarma Derneği katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen ve cumhuriyetin coşkusunu yaşayan Düzce Üniversitesi öğrencileri, bu anlamlı etkinlikle tarihe not düştü.

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        Cumhuriyet'in önemi ve kazanımları üzerine farkındalık oluşturma, doğa sevgisi kazandırma ve spora teşvik etme amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, birlik ve beraberlik atmosferi içinde başarıyla tamamlandı.

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