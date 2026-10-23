Sağlık kadrosuna 16 uzman hekim desteği

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yeni doktor kadrolarının Düzce’ye hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti.

Düzce’nin sağlık kadrosunu güçlendirmeye yönelik yeni bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 131. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Düzce’ye 16 uzman hekim kadrosu tahsis edildi.

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