Kursiyerlere fiziksel aktivite eğitimi
– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında, Akçakoca Gençlik Merkezi'nde kursiyerlere fiziksel aktivitenin önemi anlatılarak uygulamalı egzersiz yaptırıldı.
– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında, Akçakoca Gençlik Merkezi'nde kursiyerlere fiziksel aktivitenin önemi anlatılarak uygulamalı egzersiz yaptırıldı.
Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve fiziksel aktivite alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'Mahallemde Hareket Var' projesi çerçevesinde Akçakoca Gençlik Merkezi'nde kursiyerlere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Fizyoterapist Seyfullah Yiğit tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından kursiyerlere uygulamalı egzersizler yaptırılarak hareketli yaşamın önemi vurgulandı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, bireylerin günlük yaşamlarında fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermelerinin teşvik edilmesi amaçlandı.
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