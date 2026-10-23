Kaynaşlı'da tıkanan su tahliye kanalları ve menfezler temizlendi

– Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle tıkanan su tahliye kanalları ve menfez ağızlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kentte etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Düzce İl Özel İdaresi ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı Tavak ve Darıyeri Hasanbey köylerinde, yağışlar nedeniyle tıkanan su tahliye kanalları ve menfez ağızlarına müdahale edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sonucunda suyun tahliyesini engelleyen birikintiler temizlenerek su akışının sağlıklı şekilde devam etmesi sağlandı.

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İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve köylerde ulaşım ile altyapı güvenliğinin korunması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.