Üniversiteli gençlere Samandere kampı Doğayla ve spor etkinlikleriyle buluştular

– Düzce Belediyesi, gençleri sosyal ve sportif etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, üniversiteli gençlerin katılımıyla kamp etkinliği düzenlendi.

Samandere Şelalesi Tabiat Parkı’nda 2 gün süren kampın ilk gününde; Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Sabahattin Arslantürk ile Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın da kamp alanını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Yurt binaları önünde toplanan öğrenciler, otobüslere alınarak alana götürüldü. Kampta çadırlarını kuran gençler, doğa yürüyüşü gerçekleştirerek odun topladı. Gece ise Düzce Gençlik Merkezi Manevi Rehberi ile sohbet eden gençlere, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın eğitimi verildi. Ateş başı muhabbeti ile devam eden organizasyon kapsamında, gece yarısında ise Düzce Bilim Merkezi eşliğinde teleskopla gökyüzü ve yıldız gözlemi gerçekleştirildi.

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Kampın ikinci gününe ise sabah sporu ile başlayan gençler, şelale gezisi ve mıntıka temizliği sonrası yurtlarına geri döndü.