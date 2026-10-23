Akçakoca'da tıkanan menfezler temizlendi
– Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun yağışların ardından Akçakoca ilçesine bağlı Edilli ve Yenice köylerinde tıkanan menfezleri temizleyerek su akışını yeniden sağladı.
– Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun yağışların ardından Akçakoca ilçesine bağlı Edilli ve Yenice köylerinde tıkanan menfezleri temizleyerek su akışını yeniden sağladı.
Düzce'de etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Düzce İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Akçakoca ilçesine bağlı Edilli ve Yenice köylerinde, yağışlar nedeniyle tıkanan menfezlerde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda menfezlerde biriken malzemeler temizlenerek suyun sağlıklı şekilde akışı yeniden sağlandı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için sahadaki çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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