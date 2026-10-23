Konuralp yeni müzesi için protokol imzalandı

Düzce Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, Yeni Konuralp Müzesi projesinin yapım ihalesinin Bakanlık tarafından gerçekleştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve beraberindeki heyet, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım onayı verdiği Yeni Konuralp Müzesi ve Konuralp Antik Tiyatrosu Restorasyonu projeleri ele alındı. Yeni müze projesinin hazırlanması ile yapım ihalesinin gerçekleştirilmesine ilişkin iş birliği kapsamında iki kurum arasında protokol imzalandı. Projenin tamamlanmasının ardından yapım ihalesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Ziyaretin bir diğer gündem maddesi ise Konuralp Antik Tiyatrosu’nun restorasyonu oldu. Görüşmede, restorasyon projesinin kapsamının genişletilmesi ve proje çalışmalarının tek etapta tamamlanması, restorasyon uygulamasının ise etaplar hâlinde yürütülmesi konusunda karar alındı.