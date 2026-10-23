Gezen sinema tırı Düzce'de çocukları sinemayla buluşturdu

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, köy okullarındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Etkinliğin kentteki sondan bir önceki durağı Merkez ilçeye bağlı Çevrem İlkokulu oldu.

Düzce'de köy okullarında eğitim gören öğrencilerin kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Gezen Sinema Tırı etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen proje, Düzce Valiliğinin koordinasyonunda, Düzce İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda Gezen Sinema Tırı'nın Düzce'deki sondan bir önceki durağı Çevrem İlkokulu oldu. Öğrenciler, okullarına kadar gelen sinema tırı sayesinde sinema etkinliğiyle buluşma fırsatı yakaladı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, çocukların kültür ve sanatla buluşmasına büyük önem verildiği belirtilerek yıl boyunca kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmeye devam edileceği ifade edildi.