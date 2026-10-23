Düzce'nin üst düzey isimleri bir araya geldi
– Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte görev yapan yargı ve güvenlik kurumlarının üst düzey temsilcileriyle buluştu.
– Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte görev yapan yargı ve güvenlik kurumlarının üst düzey temsilcileriyle buluştu.
Düzce Polisevi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Vali Mehmet Makas’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Akif Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç katıldı.
Kentte yargı ve güvenlik kurumlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getiren buluşmada Düzce konuşuldu.
Vali Mehmet Makas "Düzce'mizde insanımızın emniyeti ve huzuru için biriz, beraberiz" mesajını paylaştı.
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