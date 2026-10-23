Düzce'nin üst düzey isimleri bir araya geldi

Vali Mehmet Makas "Düzce'mizde insanımızın emniyeti ve huzuru için biriz, beraberiz" mesajını paylaştı.

Kentte yargı ve güvenlik kurumlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getiren buluşmada Düzce konuşuldu.

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