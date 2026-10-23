Taekwondo sporcularından başarı mesajı

– Düzce’de taekwondo branşında gösterdikleri performansla dikkat çeken genç sporcular, antrenörleri Hakan Şengönül eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile bir araya geldi.

Düzce’de farklı spor branşlarında yetişen genç yetenekler, başarılarıyla adlarından söz ettirmeyi sürdürüyor. Taekwondo branşında çalışmalarına devam eden sporcular, antrenörleri Hakan Şengönül ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile buluştu. Buluşmada sporcuların taekwondo alanındaki çalışmaları ve sportif gelişimleri ön plana çıktı. Genç sporcuların kendilerini geliştirerek yeni başarılara ulaşmaları, Düzce’de sporun yaygınlaşması ve taekwondo branşının gelişimi açısından önem taşıyor.

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Düzce’de gençlerin spora yönelmesi ve farklı branşlarda kendilerini göstermesi, kentin sportif geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.