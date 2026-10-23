Ortaokul öğrencileri Gençlik Merkezinde ağırlandı

Düzce Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Okullar Merkezimde Projesi' çerçevesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, Gençlik Merkezinde misafir edildi. Öğrencilerin gençlik merkeziyle tanışmalarına ve merkezin sunduğu imkanlardan haberdar olmalarına fırsat sağlayan ziyaret, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik etmeyi amaçladı.

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