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        Ortaokul öğrencileri Gençlik Merkezinde ağırlandı

        – Düzce Gençlik Merkezi, 'Okullar Merkezimde Projesi' kapsamında Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Ortaokul öğrencileri Gençlik Merkezinde ağırlandı

        – Düzce Gençlik Merkezi, 'Okullar Merkezimde Projesi' kapsamında Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Düzce Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Okullar Merkezimde Projesi' çerçevesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, Gençlik Merkezinde misafir edildi. Öğrencilerin gençlik merkeziyle tanışmalarına ve merkezin sunduğu imkanlardan haberdar olmalarına fırsat sağlayan ziyaret, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik etmeyi amaçladı.

        Düzce Gençlik Merkezi, öğrencileri gençlik merkezi faaliyetleriyle buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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