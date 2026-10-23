Trafik güvenliği için yeni levhalar yerleştirildi

– Düzce'nin Gölyaka ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yönlendirme ve trafik işaret levhalarının montaj çalışmalarını tamamladı.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım güvenliğini artırmak ve sürücülerin daha güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölyaka ilçesine bağlı Taşlık köyünde yönlendirme ve trafik işaret levhalarının montajı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte sürücülerin yol güzergahları hakkında daha kolay bilgi edinmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köy yollarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların il genelinde devam ettiği belirtildi.