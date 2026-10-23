Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Anne adaylarına normal doğum ve emzirme eğitimi verildi

        Anne adaylarına normal doğum ve emzirme eğitimi verildi

        – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Normal Doğum ve Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte anne sütünün önemi ve normal doğumun anne ile bebek sağlığına faydaları anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Anne adaylarına normal doğum ve emzirme eğitimi verildi

        – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Normal Doğum ve Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte anne sütünün önemi ve normal doğumun anne ile bebek sağlığına faydaları anlatıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve bebek sağlığının korunması ve sağlıklı doğum konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda normal doğum ve emzirme haftası dolayısıyla Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin Gebe Okulu Koordinatör Ebesi Fatma Yıldırım tarafından verilen eğitimde, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemi, doğru emzirme alışkanlıkları ve normal doğumun anne ile bebek sağlığı açısından sağladığı faydalar ele alındı.

        REKLAM

        Gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğiyle anne adaylarının doğum ve emzirme süreçleri hakkında bilinçlendirilmesi ve sağlıklı annelik konusunda farkındalıklarının artırılması sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Kursiyerlere fiziksel aktivite eğitimi
        Kursiyerlere fiziksel aktivite eğitimi
        Ortaokul öğrencileri Gençlik Merkezinde ağırlandı
        Ortaokul öğrencileri Gençlik Merkezinde ağırlandı
        Trafik güvenliği için yeni levhalar yerleştirildi
        Trafik güvenliği için yeni levhalar yerleştirildi
        Hareket etkinlikleri akşamda sürüyor
        Hareket etkinlikleri akşamda sürüyor
        Düzce Kent Konseyi çalışmalara başladı
        Düzce Kent Konseyi çalışmalara başladı
        Kaynaşlı'da tıkanan su tahliye kanalları ve menfezler temizlendi
        Kaynaşlı'da tıkanan su tahliye kanalları ve menfezler temizlendi