Başkan Özlü, "Omuz omuza hizmet etmeye devam edeceğiz"

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık ile bir araya geldi. Özlü, Bıyık'ın kent ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekerek birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Faruk Özlü, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık'ı ağırladı. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlü, Bıyık'ın ticaret ve sanayi alanındaki çalışmalarından övgüyle söz etti. Bıyık'ın hayata geçirdiği projeler ve uygulama konusundaki kararlılığıyla Düzce'ye önemli katkılar sunduğunu belirten Özlü, kent için ortak çalışmaların süreceğini vurguladı.

REKLAM

Özlü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Düzce TSO Başkanı, çok değerli kardeşim Erdoğan Bıyık ile bir araya geldik. Ticarette, sanayi sektöründe ortaya koyduğu projeler ve uygulama kararlılığı ile şehrimize büyük bir değer katan Bıyık ile omuz omuza Düzce'mize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Özlü, ziyaretinden dolayı Erdoğan Bıyık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.