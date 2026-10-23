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        Görev değişimi öncesi veda ziyareti

        – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) hafta sonunda gerçekleştirilen seçimlerin ardından başkanlık görevinden ayrılmaya hazırlanan Erdoğan Bıyık, veda ziyaretlerine başladı. Bıyık, ilk ziyaretini Düzce Valisi Mehmet Makas'a, ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Görev değişimi öncesi veda ziyareti

        – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) hafta sonunda gerçekleştirilen seçimlerin ardından başkanlık görevinden ayrılmaya hazırlanan Erdoğan Bıyık, veda ziyaretlerine başladı. Bıyık, ilk ziyaretini Düzce Valisi Mehmet Makas'a, ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye gerçekleştirdi.

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda hafta sonu yapılan seçimlerin ardından görev değişimi süreci başladı. DTSO Başkanlığı görevini devretmeye hazırlanan Erdoğan Bıyık, kentteki protokol üyelerine yönelik veda ziyaretlerinin ilkini gerçekleştirdi. Bu kapsamda Vali Mehmet Makas'ı ziyaret eden Bıyık, görevinden ayrılma süreci öncesinde Vali Makas, Başkan Faruk Özlü ile bir araya geldi.

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        Hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından DTSO'da yeni döneme geçiş süreci devam ederken Bıyık'ın kentteki kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik ziyaretlerini sürdürmesi bekleniyor.

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