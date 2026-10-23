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        Düzce'de fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan genç öldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan​​​​​​​ 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Düzce'de fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan genç öldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan​​​​​​​ 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Hacıyakup köyündeki fındık deposunda çalışan Hulki Can H, helezonla yükleme yaptığı sırada fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hulki Can H'yi Gölyaka Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Hulki Can H, burada yapılan müdahalelere​​​​​​​ rağmen hayatını kaybetti.

        Hulki Can H'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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