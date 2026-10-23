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        Düzce'de ÇEDES projesi toplantısı düzenlendi

        – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Düzce'de ÇEDES projesi toplantısı düzenlendi

        – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

        Düzce'de gençlerin çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal değerlere yönelik farkındalıklarının artırılmasını amaçlayan ÇEDES Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ÇEDES Projesi çerçevesinde toplantı düzenlendi. Gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini ve milli, manevi ve kültürel değerlere sahip çıkmalarını hedefleyen proje, eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle destekleniyor.

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        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı, proje kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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