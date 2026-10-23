Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Üniversite yolunda ilk adım Düzce Üniversitesi'nde

        Üniversite yolunda ilk adım Düzce Üniversitesi'nde

        Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen "Liseden Üniversiteye: Özel Eğitimle Tanışıyoruz" başlıklı program kapsamında, Hendek Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Düzce Üniversitesi'ni gezdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Üniversite yolunda ilk adım Düzce Üniversitesi'nde

        Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen "Liseden Üniversiteye: Özel Eğitimle Tanışıyoruz" başlıklı program kapsamında, Hendek Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Düzce Üniversitesi’ni gezdi.

        Öğrencilerin yükseköğretim imkanlarını tanımaları, bilimsel çalışmaları yerinde gözlemlemeleri ve özel eğitim alanına yönelik farkındalık kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen programda, akademik birimlerin yanı sıra bölgenin tarihî ve kültürel alanları ile özel eğitim uygulama okulu ziyaret edildi.

        REKLAM

        Programın ilk bölümünde Düzce Üniversitesi Orman Fakültesinin böcek, bitki ve toprak laboratuvarlarını gezen öğrenciler, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğrencilere fakültenin araştırma alanları, akademik faaliyetleri ve eğitim imkanları tanıtıldı.

        Özel eğitim alanına ilişkin bilgi ve deneyimler paylaşıldı

        Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Uygulamalı Davranış Analizi dersine katılan öğrenciler, özel eğitim alanındaki uygulamaları ve bölümün eğitim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Programda konuşan Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Aktan, Eğitim Fakültesinin öğretmen yetiştirmenin yanı sıra araştırma ve topluma hizmet misyonlarını da yerine getirdiğini belirtti. Bu tür ziyaretlerin üniversite ile eğitim kurumları arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini ifade eden Aktan, lise öğrencilerinin akademik birimleri tanımaları ve üniversite ortamını deneyimlemeleri açısından programın önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        Özel Eğitim Bölümü Arş. Gör. Dr. Hülya Görünü; özel eğitim alanının kapsamı, özel bireylerin eğitim ihtiyaçları ve Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı hakkında bilgiler paylaştı.

        Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hilal İlhan ise mesleki deneyimlerini aktararak özel bireylere sunulan eğitim imkanları ve eğitim süreçlerinde gözetilmesi gereken bireysel ihtiyaçlar üzerinde durdu.

        Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey Gökçe de özel ihtiyaçlı bireylerin karşılaştıkları güçlükler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplumsal duyarlılık ve farkındalığın geliştirilmesinin önemini vurgulayan Gökçe, öğrencilerin özel eğitim alanını tanımalarının mesleki yönelimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

        REKLAM

        Söyleşinin sonunda programın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür edilerek konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

        Tarihi ve kültürel alanlardan özel eğitim uygulama okuluna

        Dersin ardından öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Kart’ın yürütücülüğünü üstlendiği "Görsel Seslerle Dijital Etkileşimli Kitap Okuma Aile Destek Laboratuvarının Kurulması ve Etkililiğinin İncelenmesi" başlıklı proje kapsamında kurulması planlanan uygulama laboratuvarını ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, öğrencileri Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Er, eğitim kurumları arasındaki etkileşimi geliştiren ziyaretlere ve iş birliklerine önem verdiklerini belirtti.

        REKLAM

        Programın devamında Doç. Dr. Osman Aktan ve Dr. Öğr. Gör. Murat Koç rehberliğinde Konuralp Müzesi ile Prusias ad Hypium Antik Kenti’ni gezen öğrenciler, bölgenin tarihî ve kültürel mirasını tanıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Fındık alım çalışmaları yerinde incelendi
        Fındık alım çalışmaları yerinde incelendi
        Cumhuriyetin 103. yıl dönümü anısına doğa yürüyüşü
        Cumhuriyetin 103. yıl dönümü anısına doğa yürüyüşü
        Düzce'de fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan genç öldü
        Düzce'de fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan genç öldü
        Düzce'de ÇEDES projesi toplantısı düzenlendi
        Düzce'de ÇEDES projesi toplantısı düzenlendi
        Görev değişimi öncesi veda ziyareti
        Görev değişimi öncesi veda ziyareti
        Başkan Özlü, "Omuz omuza hizmet etmeye devam edeceğiz"
        Başkan Özlü, "Omuz omuza hizmet etmeye devam edeceğiz"