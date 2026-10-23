Üniversite yolunda ilk adım Düzce Üniversitesi'nde

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen "Liseden Üniversiteye: Özel Eğitimle Tanışıyoruz" başlıklı program kapsamında, Hendek Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Düzce Üniversitesi’ni gezdi.

Öğrencilerin yükseköğretim imkanlarını tanımaları, bilimsel çalışmaları yerinde gözlemlemeleri ve özel eğitim alanına yönelik farkındalık kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen programda, akademik birimlerin yanı sıra bölgenin tarihî ve kültürel alanları ile özel eğitim uygulama okulu ziyaret edildi.

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Programın ilk bölümünde Düzce Üniversitesi Orman Fakültesinin böcek, bitki ve toprak laboratuvarlarını gezen öğrenciler, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğrencilere fakültenin araştırma alanları, akademik faaliyetleri ve eğitim imkanları tanıtıldı.

Özel eğitim alanına ilişkin bilgi ve deneyimler paylaşıldı

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Uygulamalı Davranış Analizi dersine katılan öğrenciler, özel eğitim alanındaki uygulamaları ve bölümün eğitim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Programda konuşan Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Aktan, Eğitim Fakültesinin öğretmen yetiştirmenin yanı sıra araştırma ve topluma hizmet misyonlarını da yerine getirdiğini belirtti. Bu tür ziyaretlerin üniversite ile eğitim kurumları arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini ifade eden Aktan, lise öğrencilerinin akademik birimleri tanımaları ve üniversite ortamını deneyimlemeleri açısından programın önemine dikkat çekti.

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Özel Eğitim Bölümü Arş. Gör. Dr. Hülya Görünü; özel eğitim alanının kapsamı, özel bireylerin eğitim ihtiyaçları ve Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hilal İlhan ise mesleki deneyimlerini aktararak özel bireylere sunulan eğitim imkanları ve eğitim süreçlerinde gözetilmesi gereken bireysel ihtiyaçlar üzerinde durdu.

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey Gökçe de özel ihtiyaçlı bireylerin karşılaştıkları güçlükler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplumsal duyarlılık ve farkındalığın geliştirilmesinin önemini vurgulayan Gökçe, öğrencilerin özel eğitim alanını tanımalarının mesleki yönelimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

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Söyleşinin sonunda programın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür edilerek konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tarihi ve kültürel alanlardan özel eğitim uygulama okuluna

Dersin ardından öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Kart’ın yürütücülüğünü üstlendiği "Görsel Seslerle Dijital Etkileşimli Kitap Okuma Aile Destek Laboratuvarının Kurulması ve Etkililiğinin İncelenmesi" başlıklı proje kapsamında kurulması planlanan uygulama laboratuvarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, öğrencileri Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Er, eğitim kurumları arasındaki etkileşimi geliştiren ziyaretlere ve iş birliklerine önem verdiklerini belirtti.

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Programın devamında Doç. Dr. Osman Aktan ve Dr. Öğr. Gör. Murat Koç rehberliğinde Konuralp Müzesi ile Prusias ad Hypium Antik Kenti’ni gezen öğrenciler, bölgenin tarihî ve kültürel mirasını tanıdı.