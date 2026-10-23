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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de Türk Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı ve Kadın Kolları Teşkilatı işbirliğiyle Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de Türk Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı ve Kadın Kolları Teşkilatı işbirliğiyle Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım programı düzenlendi.

        Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini ve acil durumlara yönelik farkındalığını artırmayı amaçlayan programda, Bolu Türk Kızılay İlk Yardım Merkezince ilk yardım eğitimi verildi.

        Programa katkı sunan Nilüfer Dilek Serindağ, uzman psikolog Ersan Şimşek ve ilk yardım eğitmeni Kağan Balkış'a teşekkür edildi.

        - Başkan Özlü Düzcespor antrenmanını ziyaret etti

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Nesine 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'un antrenmanını ziyaret etti.

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        Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Özlü, yarın oynanacak Karabük İdman Yurdu karşılaşması öncesinde takıma başarılar diledi.

        Özlü, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımın futbolcularından motivasyonlarını yüksek tutmalarını ve galibiyet beklediğini kaydetti.

        - Çocuklar eğlenerek öğreniyor

        Düzce Gençlik Merkezi tarafından "Konuralp Meşale Spor Okulları" projesi kapsamında, Çamköy TOKİ Tesisleri'nde çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları ile sulu boya resim ayraç etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Çocukların zihinsel gelişimlerini desteklemek, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen akıl ve zeka oyunları etkinliğinde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

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        Sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini ortaya koyma fırsatı bulan çocuklar, sulu boyayla kullanarak kitap ayraçları tasarladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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