Düzce'den kısa kısa

Düzce'de Türk Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı ve Kadın Kolları Teşkilatı işbirliğiyle Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım programı düzenlendi.

Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini ve acil durumlara yönelik farkındalığını artırmayı amaçlayan programda, Bolu Türk Kızılay İlk Yardım Merkezince ilk yardım eğitimi verildi.

Programa katkı sunan Nilüfer Dilek Serindağ, uzman psikolog Ersan Şimşek ve ilk yardım eğitmeni Kağan Balkış'a teşekkür edildi.

- Başkan Özlü Düzcespor antrenmanını ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Nesine 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'un antrenmanını ziyaret etti.

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Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Özlü, yarın oynanacak Karabük İdman Yurdu karşılaşması öncesinde takıma başarılar diledi.

Özlü, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımın futbolcularından motivasyonlarını yüksek tutmalarını ve galibiyet beklediğini kaydetti.

- Çocuklar eğlenerek öğreniyor

Düzce Gençlik Merkezi tarafından "Konuralp Meşale Spor Okulları" projesi kapsamında, Çamköy TOKİ Tesisleri'nde çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları ile sulu boya resim ayraç etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çocukların zihinsel gelişimlerini desteklemek, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen akıl ve zeka oyunları etkinliğinde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

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Sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini ortaya koyma fırsatı bulan çocuklar, sulu boyayla kullanarak kitap ayraçları tasarladı.