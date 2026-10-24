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        Vali Makas, yapımı tamamlanmak üzere olan okulları inceledi

        – Düzce Valisi Mehmet Makas, Ağa Mahallesi'ndeki Rıza Malatyalı İlkokulu ile Uzunmustafa Mahallesi'ndeki Uzunmustafa İlkokulu ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarında sona gelinen eğitim yatırımlarının kısa sürede hizmete alınması amaçlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Vali Makas, yapımı tamamlanmak üzere olan okulları inceledi

        – Düzce Valisi Mehmet Makas, Ağa Mahallesi'ndeki Rıza Malatyalı İlkokulu ile Uzunmustafa Mahallesi'ndeki Uzunmustafa İlkokulu ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarında sona gelinen eğitim yatırımlarının kısa sürede hizmete alınması amaçlanıyor.

        Düzce'de eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ederken, Vali Mehmet Makas yapımı tamamlanma aşamasına gelen okul binalarını gezdi. Bu kapsamda Ağa Mahallesi'nde inşası devam eden Rıza Malatyalı İlkokulu ile Uzunmustafa Mahallesi'ndeki Uzunmustafa İlkokulu ek hizmet binasını inceleyen Vali Makas, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. İncelemeleri sırasında yüklenici firma temsilcileri ve ilgili yetkililerden inşaatların son durumu hakkında bilgi alan Vali Makas, eğitim yatırımlarının en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

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        Düzce'de eğitim imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak yeni okul binalarının hizmete girmesiyle birlikte kentteki eğitim altyapısının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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