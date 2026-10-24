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        Doğuma birlikte hazırlanıyorlar Anneler kendilerini daha güvende hissediyor

        – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda, anne ve baba adaylarına yönelik eşli eğitimler devam ediyor. Eğitimlerle çiftlerin gebelik ve doğum sürecine birlikte hazırlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Doğuma birlikte hazırlanıyorlar Anneler kendilerini daha güvende hissediyor

        – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda, anne ve baba adaylarına yönelik eşli eğitimler devam ediyor. Eğitimlerle çiftlerin gebelik ve doğum sürecine birlikte hazırlanması hedefleniyor.

        Sağlık Müdürlüğü, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve doğum sürecine bilinçli şekilde hazırlanması amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda düzenlenen eşli eğitim programlarıyla, anne adaylarının yanı sıra baba adaylarının da gebelik ve doğum sürecine aktif katılımı teşvik ediliyor. Eğitimlerde, çiftlerin doğum öncesi süreçte birlikte hareket etmeleri, anne adaylarının kendilerini daha güvende hissetmeleri ve babaların bu önemli dönemde eşlerine destek olmaları amaçlanıyor.

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        Yetkililer, sağlıklı gebelik ve güvenli doğum sürecinde anne adaylarının yalnız bırakılmadığını, baba adaylarının da sürecin önemli bir parçası haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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