Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzceli kadın üreticiye Düzce Gıda gününde ödül

        Düzceli kadın üreticiye Düzce Gıda gününde ödül

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) iş birliğinde, Dünya Gıda Günü kapsamında İzmir'de düzenlenen etkinlikte, Düzceli kadın arı yetiştiricisi Emine Kazancı ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Düzceli kadın üreticiye Düzce Gıda gününde ödül

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) iş birliğinde, Dünya Gıda Günü kapsamında İzmir'de düzenlenen etkinlikte, Düzceli kadın arı yetiştiricisi Emine Kazancı ödüle layık görüldü.

        İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla gerçekleştirilen programa; kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Programda gıda güvencesinin sağlanması, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin güçlendirilmesi, doğal kaynakların etkin kullanımı, gıda israfının önlenmesi ve yenilikçi üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

        REKLAM

        Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile birlikte programa katılan Düzce'de ailesiyle birlikte arıcılık yapan Emine Kazancı, geleneksel bal üretimini arı sütü, propolis ve arı ekmeği gibi katma değerli ürünlerle çeşitlendirerek örnek bir başarı hikayesi ortaya koyarak özellikle arı sütü üretimindeki çalışmalarıyla kadın emeğinin ve aile işletmeciliğinin gücünü gösteren Kazancı'ya arıcılık alanındaki üretici faaliyetleri kapsamında ödül takdim edildi. Kazancı'nın ödüllendirilmesi, kadın üreticilerin tarımsal faaliyetlerdeki emeğinin görünür kılınması ve arıcılık sektörünün kırsal kalkınmadaki öneminin vurgulanması açısından anlamlı bir gelişme oldu.

        REKLAM

        Programın ardından değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Esra Uzun, arıcılığın yalnızca bal ve diğer arı ürünlerinin üretimiyle sınırlı olmadığını, arıların tozlaşmaya sağladığı katkı sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Uzun, "Arıcılık hem doğal ekosistemin korunması hem de kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kadın üreticilerimizin bu alandaki başarıları bizler için ayrıca gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

        Kadınların tarımsal üretimdeki rolünün güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan İl Müdürü Uzun, "Kadın üreticilerimizin bilgi, emek ve azimleriyle tarımın her alanında daha güçlü yer almalarını önemsiyoruz. Düzceli kadın arı yetiştiricimiz Emine Kazancı'nın Dünya Gıda Günü gibi anlamlı bir etkinlikte ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İl Müdürlüğü olarak kadın üreticilerimizi desteklemeye, sürdürülebilir tarımsal üretimi geliştirmeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Muhtar tulumunu giydi ilaçlama yaptı
        Muhtar tulumunu giydi ilaçlama yaptı
        Düzceli gençler Hasankeyf'in tarihi mirasını keşfetti
        Düzceli gençler Hasankeyf'in tarihi mirasını keşfetti
        Düzce'de Üniversite öğrencilerinden üç farklı atölye etkinliği
        Düzce'de Üniversite öğrencilerinden üç farklı atölye etkinliği
        Gümüşova'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden açıldı
        Gümüşova'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden açıldı
        Düzce'de sürücü kursu sınavlarına yerinde inceleme
        Düzce'de sürücü kursu sınavlarına yerinde inceleme
        Kızılay'ın kadınları esnaf odaları ile buluştu
        Kızılay'ın kadınları esnaf odaları ile buluştu