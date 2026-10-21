Gümüşova'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden açıldı

– Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Dededüzü köyünde yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Dededüzü köyünde etkili olan yoğun yağışlar, toprak kaymasına neden oldu. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Toprak kaymasının ardından bölgede çalışma yürüten ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için müdahalede bulundu. Gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden ulaşıma elverişli hale getirildi.

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Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Dededüzü köyüne giderek heyelan nedeniyle kapanan yolda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerde meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.