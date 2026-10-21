Düzce'de sürücü kursu sınavlarına yerinde inceleme

– Düzce'nin Merkez, Çilimli ve Kaynaşlı ilçelerinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde incelendi.

Düzce'de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarına yönelik incelemeler gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Lütfi San, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Özel Öğretim Birimi Şube Müdürü, Merkez, Çilimli ve Kaynaşlı ilçelerindeki sınav uygulamalarını yerinde takip etti. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Özel Öğretim Birimi tarafından yürütülen MTSK sınavları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, sınavların işleyişi ve uygulama süreçleri değerlendirildi. Yetkililer, sınav uygulamalarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak süreçlere yönelik incelemelerde bulundu.