Kızılay'ın kadınları esnaf odaları ile buluştu

– Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Bülent Keser'i ziyaret etti. Görüşmelerde Türk Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, Düzce'de kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretleri kapsamında DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve DESOB Başkanı Bülent Keser ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Türk Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Görüşmelerde Kızılay'ın faaliyetlerine ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve DESOB Başkanı Bülent Keser'e ev sahipliklerinden dolayı teşekkür edildi.