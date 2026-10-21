Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Kızılay'ın kadınları esnaf odaları ile buluştu

        Kızılay'ın kadınları esnaf odaları ile buluştu

        – Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Bülent Keser'i ziyaret etti. Görüşmelerde Türk Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Kızılay'ın kadınları esnaf odaları ile buluştu

        – Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Bülent Keser'i ziyaret etti. Görüşmelerde Türk Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

        Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, Düzce'de kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretleri kapsamında DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve DESOB Başkanı Bülent Keser ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Türk Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Görüşmelerde Kızılay'ın faaliyetlerine ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ve DESOB Başkanı Bülent Keser'e ev sahipliklerinden dolayı teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Düzceli kadın üreticiye Düzce Gıda gününde ödül
        Düzceli kadın üreticiye Düzce Gıda gününde ödül
        Muhtar tulumunu giydi ilaçlama yaptı
        Muhtar tulumunu giydi ilaçlama yaptı
        Düzceli gençler Hasankeyf'in tarihi mirasını keşfetti
        Düzceli gençler Hasankeyf'in tarihi mirasını keşfetti
        Düzce'de Üniversite öğrencilerinden üç farklı atölye etkinliği
        Düzce'de Üniversite öğrencilerinden üç farklı atölye etkinliği
        Gümüşova'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden açıldı
        Gümüşova'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu yeniden açıldı
        Düzce'de sürücü kursu sınavlarına yerinde inceleme
        Düzce'de sürücü kursu sınavlarına yerinde inceleme