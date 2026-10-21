Düzceli gençler Hasankeyf'in tarihi mirasını keşfetti

– Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e giden gençler, bölgenin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında düzenlenen Batman Hasankeyf Kampı'nda gençler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi. Kamp programı kapsamında Hasankeyf'i ziyaret eden gençler, geçmişten günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgenin tarihi dokusunu keşfetti. Gerçekleştirilen etkinlikle gençlerin tarih bilincinin geliştirilmesi, kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması ve farklı medeniyetlerin izlerini yakından tanımaları amaçlandı. Kamp boyunca tarihi ve kültürel değerlerle buluşan gençler, Hasankeyf'in geçmişine ilişkin bilgi edinme fırsatı yakaladı.