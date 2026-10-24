Düzce'nin içme suyu şebekesinde kullanılacak vanalar test edildi

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında kullanılacak vanaların test ve kabul işlemleri gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mehmet Emin Tangüner ve teknik ekip, projede kullanılacak vanaların ve ek parçaların kalite ve uygunluk kontrollerini yerinde yaptı.

Düzce’nin içme suyu altyapısını modernize etmek amacıyla sürdürülen, şehrin en büyük altyapı yatırımında kullanılacak vanaların test ve kabul işlemleri tamamlandı. 45 milyon Euro bütçeyle hayata geçirilen projenin önemli bileşenleri arasında yer alan vanaların ve ek parçalarının test edilmesi amacıyla Su ve Kanalizasyon Müdürü Mehmet Emin Tangüner ile teknik ekip İzmir’e gitti. Vanaların test süreci başarıyla tamamlanarak kabul işlemleri yapıldı.

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Düzce’nin mevcut içme suyu şebekesinin ekonomik ömrünü tamamlaması, geçmişte yaşanan üç büyük depremde hasar görmesi ve su kayıpkaçak oranının yüzde 54 seviyelerine ulaşması nedeniyle başlatılan çalışmalarla şehir genelindeki altyapı yenileniyor. Proje kapsamında 1600 milimetre çapındaki ana isale hatlarının yanı sıra mahalleleri besleyecek farklı çaplarda, uzun ömürlü düktil borular döşeniyor. Çalışmalarda bugüne kadar 45 bin metre yeni içme suyu şebekesinin imalatı tamamlandı.

39 Bölgede anlık takip sistemi kurulacak

Toplam 21 ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında Düzce, 39 ayrı bölgeye ayrılacak. Her bölgede kurulacak DMA odaları aracılığıyla suyun giriş ve çıkışları anlık olarak takip edilecek. Böylece kayıp ve kaçakların daha hızlı tespit edilmesi, arızalara zamanında müdahale edilmesi ve su kesintilerinin yalnızca arızanın yaşandığı bölgeyle sınırlı tutulması hedefleniyor. Düzce’nin en büyük içme suyu altyapı yatırımı ile su kayıpkaçak oranının düşürülmesi, bakım ve onarım maliyetlerinin azaltılması, basınç sorunlarının giderilmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması amaçlanıyor.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü konuyla ilgili açıklamasında, "İçme Suyu Şebeke Yenileme Projemiz tüm donanımları ile son teknoloji ürünlerden oluşuyor. Sistemin kontrol mekanizması SCADA ile uyumlu, Türkiye’nin en kaliteli vana ve ek parçalarının testlerini tamamladık. En az 50 yıllık geleceği öngörerek yaptığımız bu çalışmada kusursuz bir sonuca doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.