GÜNCELLEME - Düzce'deki kazada motosikletli ve çarptığı yaya öldü
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli ve çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli ve çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Düzce istikametinde seyreden İsa Pascı (24) idaresindeki 07 BYP 481 plakalı motosiklet, Konuralp mevkisinde yolun karşısına geçen İbrahim Güldal'a (74) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Güldal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Pascı da kurtarılamadı.
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