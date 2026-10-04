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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri GÜNCELLEME - Düzce'deki kazada motosikletli ve çarptığı yaya öldü

        GÜNCELLEME - Düzce'deki kazada motosikletli ve çarptığı yaya öldü

        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli ve çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 18:30 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Düzce'deki kazada motosikletli ve çarptığı yaya öldü

        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli ve çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Düzce istikametinde seyreden İsa Pascı (24) idaresindeki 07 BYP 481 plakalı motosiklet, Konuralp mevkisinde yolun karşısına geçen İbrahim Güldal'a (74) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Güldal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Pascı da kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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