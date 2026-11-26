Yığılca ilçesi Kırık köyü mevkiinde seyir halindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarladı. Araçta bulunan İlhan Akbaş, olay yerinde hayatını kaybederken, M.S. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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