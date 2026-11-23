– Düzce Valisi Mehmet Makas, 24 Kasım öğretmenler günü mesajında "Bugün, sadece bir mesleki kutlama günü değil medeniyetimizin banisi, geleceğimizin yegane teminatı olan evlatlarımızı yetiştiren siz öğretmenlerimizin önemini idrak ettiğimiz müstesna bir gündür" dedi.

Vali Mehmet Makas mesajında "Eğitim camiamızın neferleri çok kıymetli öğretmenlerimiz, beşeriyetin medeniyete dönüşmesinde nesilleri inşa eden öğretmenlerimizin gününü kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Kendini yeni neslin yetişmesine adayan öğretmenlerimiz, medeniyet tarihimiz boyunca müderris, muallim, üstat, öğretmen gibi farklı sıfatlarla adlandırılmış, onlara verilen değer her dönemde daha da artmıştır. ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen ecdadının torunları olarak, Peygamber mesleği dediğimiz öğretmenlik, sadece bir meslek olmanın ötesinde, milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak ufkunu hep ileride tutan, çağın ötesini düşünen, dürüst ve çalışkan nesiller yetiştiren insanların fedakarlıkla yaptığı bir görevdir. Bugün, sadece bir mesleki kutlama günü değil; medeniyetimizin banisi, geleceğimizin yegane teminatı olan evlatlarımızı yetiştiren siz öğretmenlerimizin önemini idrak ettiğimiz müstesna bir gündür. Sizler, Türk milletinin binlerce yıllık Milli ve manevi değerlerinin sarsılmaz taşıyıcısı ve toplumun akil insanları olarak, çocuklarımıza öncelikle vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılıyorsunuz. Onları, devleti ve milleti ile kopmaz bir bağ ile bağlı, vicdan sahibi, ahlaklı ve vatansever bireyler olarak yetiştiriyorsunuz. Zira biz, ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ şiarıyla hareket eden bir yönetim anlayışının temsilcileriyiz ve insanımızı yetiştiren de sizlersiniz. Öğretmenlik, bedeli asla maddiyatla ölçülemeyecek bir vazifedir. Bu kutsal emanetin bilincinde olarak gösterdiğiniz özveri, sabır ve fedakarlığa Aziz Milletimiz adına minnettarız. Bu vesileyle, Başöğretmenimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görev başında şehit düşmüş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Emekli olan ve görevinin başında bulunan tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, hepinize sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" ifadelerinde bulundu.