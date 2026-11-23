Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Biliyoruz ki güçlü toplum, ancak güçlü bir eğitimle inşa edilir. Bu bilinçle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Faruk Özlü, eğitimin, milletlerin geleceğinin en sağlam teminatı olduğunu ifade ettiği mesajında bilgiyi, sevgiyi, sabrı ve özveriyi bir araya getirerek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Özlü, "Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; aynı zamanda gönül işi, fedakarlık ve vatan borcudur. Sınıflarda, köy okullarında, şehirlerimizde ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimiz; çocuklarımızın ve gençlerimizin karakterini şekillendiren, onlara umut aşılayan ve geleceğe yürüyüşlerinde ışık tutan insanlardır. Düzce Belediyesi olarak eğitim camiamızın yanında olmayı her zaman önceliklerimiz arasında tuttuk. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla Azmimilli İlkokulu, Kasım Aktaş Ortaokulu ve İsmetpaşa Ortaokulu başta olmak üzere yeni okulların şehrimize kazandırılmasına öncülük ettik. Öğrencilerimizin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Kütüphaneler Şehri Düzce’ vizyonu doğrultusunda Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Yahya Kemal Köşkü Kütüphanesi, Fibrobeton Kütüphanesi, Zincirlikuyu Kütüphanesi gibi önemli yatırımları hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlıyor, ‘Hareket Okulumda' projesiyle gençlerimizi sporla buluşturuyor, eğitim kurumlarımızın fiziki ve sosyal imkanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki güçlü toplum, ancak güçlü bir eğitimle inşa edilir. Bu bilinçle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu anlamlı günde başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevde olan ve emekli olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.