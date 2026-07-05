665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü gün heyecanı, minik 1 boy müsabakalarıyla başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, müsabakalar öncesinde pehlivanların eşleşmeleri yapıldı. Ardından pehlivanlar, davul ve zurna eşliğinde kol bağlayıp peşrev çekti. Hakem heyetinin işaretin ardından güreşler başladı. Öğle saatlerinde başpehlivanlar Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman yarı finale yükselmek için er meydanına çıkacak. Final güreşinin ardından Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.

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