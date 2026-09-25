Bakan Yumaklı 2028'de tamamlanması hedeflenen Edirne Çömlekköy Barajı'nda incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 24 yılda yaklaşık 5 trilyon liralık bir yatırım bedeliyle 11 binin üzerinde su ve sulama projesini hayata geçirdik" dedi.

Yumaklı, Lalapaşa ilçesinde bulunan Çömlekköy Barajı'nın inşaatındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, suyun tüm ülkeler için stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Suyun milli güvenlik meselesi ve gıda arz güvenliği için önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'su hayattır, medeniyettir' diyerek bunun defalarca altını çizerek kamuoyumuzun gündemine getirdi. Son 24 yılda yaklaşık 5 trilyonluk bir yatırım bedeliyle 11 binin üzerinde su ve sulama projesini hayata geçirdik. Öncesi ve sonrası karşılaştırmalarında bütün üreticilerimizin almış oldukları üründeki verimi katlıyor olması hasebiyle su ve sulama yatırımlarına çok ciddi bir ilgi, alaka ve hatta yakından takibi söz konusu." dedi.

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Yumaklı, ülkenin üretim kabiliyetini daha da ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Edirne'nin de önemli sulama yatırımları aldığına değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 73 milyar liralık bir yatırım oldu Edirne'ye. 235 tesis inşa edildi, 9 baraj, 28 gölet ve 687 bin dekarlık arazinin su ve sulama sistemleri tamamlanıp hizmete alınmış oldu. 2,7 milyon dekarlık bir alanda toplulaştırma yapıldı.

Kaldı ki projelerimizden büyük bir bölümü de burada olduğu gibi hem toplulaştırmayı hem yatırımı hem de baraj yatırımının dışında sulama yatırımını da içeriyor. 114 taşkın kontrol yapısı yine Edirne'de yapıldı. Yıllık 30 milyon metreküplük de bir içme suyu sağlanmış oldu. Bütün bunların hepsinin Edirne'ye olan katkısı yıllık 11,5 milyar liralık bir tarımsal geliri ifade ediyor."

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- Çömlekköy Barajı'ndaki süreç

Yumaklı, Çömlekköy Barajı'nın inşaatına ilişkin bilgi de verdi.

Baraj sayesinde 56 bin 500 dekarlık arazinin sulanacağını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu projenin maliyeti yaklaşık 1,3 milyar lira. Derivasyon tüneli, dolusavak kazıları, gövde kazıları, enjeksiyon. Yani teknik konuların büyük kısmı çok şükür tamamlandı. Tunca regülatörü derivasyon kanalı hakeza tamamlandı. Dolusavak betonarme imalatları, baraj gövdesiyle ilgili dolgu ve iletim hattı inşaatları da yapılmaya devam ediyor.

İnşallah barajı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Buranın sulama tesisatıyla alakalı, daha doğrusu sulama alanıyla alakalı yatırımın sözleşmesini de geçtiğimiz ay imzalamıştık. Bu sulama projesinin de barajla eş zamanlı bir şekilde tamamlanması için gayret sarf ediyoruz.

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Özellikle burada toplulaştırmanın yapılacak olması ve hızlı yapılacak olması barajla beraber sulama yatırımının da eş zamanlı bitmesi anlamına gelecek. Onun da maliyeti 1,3 milyar, barajın maliyeti 2,7 milyar da sulama yatırımının maliyeti. Burada da çalışmalar dediğim gibi başladı."

Yumaklı, yine 7,8 milyar liralık yatırım maliyetli Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması'nı bu yılın sonuna kadar tamamlamış olacaklarını söyledi.

Tüm yurtta sulama yatırımlarının ve projelerinin sürdüğünü anlatan Yumaklı, Edirne, Türkiye ve millet için durmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

İnceleme programında Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer de yer aldı.