Balkan Türk toplumlarının ortak sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı tamamlandı

Edirne'de İHH İnsani Yardım Vakfı ile BALKANS Balkan Çalışmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenen "2. Balkan Türk Toplumu Buluşması" sona erdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen, Edirne Valisi Yunus Sezer, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bulgaristan, Romanya, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden temsilcilerin katıldığı toplantı sunumlarla devam etti.

Toplantıda Balkanlar'da yaşayan Türk toplumlarının eğitim, kültür, sağlık, siyaset, ekonomi, medya ve sivil toplum alanlarında karşılaştıkları sorunlar değerlendirildi, farklı ülkelerdeki tecrübeler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

İlk kez geçen yıl Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmanın, Balkan Türk toplumlarının ortak meselelerinin ele alındığı geleneksel bir platforma dönüştürülmesi hedefleniyor.

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- 23 sunum yapıldı

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi ve Balkan Çalışmaları Sorumlusu Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buluşmada Batı Trakya, Romanya ve Bulgaristan'dan 23 katılımcının sunum yaptığını söyledi.

Sunumlarda özellikle eğitim, kimlik, ekonomi ve sağlık alanındaki sorunların yanı sıra Türk toplumlarının kendi içinde yaşadığı meseleler ve çözüm önerilerinin ele alındığını belirten Atalay, Türkiye'den beklentilerin de dile getirildiğini ifade etti.

Katılımcıların sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve din adamlarından oluştuğunu aktaran Atalay, şöyle konuştu:

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"Buradan çıkan sonuçta şunu gördük ki özellikle Avrupa Birliği sürecinde yeni bir Balkan jeopolitiği oluşuyor. Bu süreçte Balkanlar'daki Türk toplumları ile soydaş ve dindaş topluluklar arasındaki diyalog, işbirliği ve dayanışmanın önemi daha da artıyor."

Atalay, buluşmanın üçüncüsünü Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya, Romanya ve Bulgaristan'daki Türk toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.