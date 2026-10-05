Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Balkan Türk toplumlarının ortak sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı tamamlandı

        Balkan Türk toplumlarının ortak sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı tamamlandı

        Edirne'de İHH İnsani Yardım Vakfı ile BALKANS Balkan Çalışmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenen "2. Balkan Türk Toplumu Buluşması" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Balkan Türk toplumlarının ortak sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı tamamlandı

        Edirne'de İHH İnsani Yardım Vakfı ile BALKANS Balkan Çalışmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenen "2. Balkan Türk Toplumu Buluşması" sona erdi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen, Edirne Valisi Yunus Sezer, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bulgaristan, Romanya, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden temsilcilerin katıldığı toplantı sunumlarla devam etti.

        Toplantıda Balkanlar'da yaşayan Türk toplumlarının eğitim, kültür, sağlık, siyaset, ekonomi, medya ve sivil toplum alanlarında karşılaştıkları sorunlar değerlendirildi, farklı ülkelerdeki tecrübeler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

        İlk kez geçen yıl Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmanın, Balkan Türk toplumlarının ortak meselelerinin ele alındığı geleneksel bir platforma dönüştürülmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        - 23 sunum yapıldı

        İHH Mütevelli Heyeti Üyesi ve Balkan Çalışmaları Sorumlusu Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buluşmada Batı Trakya, Romanya ve Bulgaristan'dan 23 katılımcının sunum yaptığını söyledi.

        Sunumlarda özellikle eğitim, kimlik, ekonomi ve sağlık alanındaki sorunların yanı sıra Türk toplumlarının kendi içinde yaşadığı meseleler ve çözüm önerilerinin ele alındığını belirten Atalay, Türkiye'den beklentilerin de dile getirildiğini ifade etti.

        Katılımcıların sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve din adamlarından oluştuğunu aktaran Atalay, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "Buradan çıkan sonuçta şunu gördük ki özellikle Avrupa Birliği sürecinde yeni bir Balkan jeopolitiği oluşuyor. Bu süreçte Balkanlar'daki Türk toplumları ile soydaş ve dindaş topluluklar arasındaki diyalog, işbirliği ve dayanışmanın önemi daha da artıyor."

        Atalay, buluşmanın üçüncüsünü Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya, Romanya ve Bulgaristan'daki Türk toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!

        Benzer Haberler

        DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'den şantiye ziyareti
        DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'den şantiye ziyareti
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden sahipsiz hayvanlara mama desteği
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden sahipsiz hayvanlara mama desteği
        Trakya Üniversitesinde proje yönetimi eğitimi başladı
        Trakya Üniversitesinde proje yönetimi eğitimi başladı
        Edirne'de öğretmenlere Yeşil STEM eğitimi verildi
        Edirne'de öğretmenlere Yeşil STEM eğitimi verildi
        Balkan ülkelerinden akademisyenler eğitim ve bilim kongresinde buluştu
        Balkan ülkelerinden akademisyenler eğitim ve bilim kongresinde buluştu
        Keşan'da Hayvanları Koruma Günü etkinliği
        Keşan'da Hayvanları Koruma Günü etkinliği