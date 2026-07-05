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        Başpehlivan Erkan Taş, hamam geleneğini sürdürdü

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivanlığı kazanan Erkan Taş, geleneği devam ettirerek hamamda yıkandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Başpehlivan Erkan Taş, hamam geleneğini sürdürdü

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivanlığı kazanan Erkan Taş, geleneği devam ettirerek hamamda yıkandı.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen final müsabakasının ardından doping kontrolü için numune veren başpehlivan Taş, daha sonra er meydanından ayrıldı.

        Boynunda altın kemeri ve kispetiyle yalınayak Er Meydanı'ndan ayrılan Taş, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek kent merkezine ulaştı.

        Bankalar Caddesi üzerinden merkeze gelen Taş'ı vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

        Güzergah boyunca Edirnelilerin ve güreşseverlerin sevgisiyle karşılaşan Taş, tebrikleri kabul ederek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Selimiye Camisi'nin önüne gelerek burada hatıra fotoğrafı çektiren Taş, daha sonra Tarihi Saray Hamamı'na geçti.

        Hamam girişinde geleneklere uygun olarak okunan duanın ardından içeri giren Taş, yıkanarak zorlu Kırkpınar maratonunun yorgunluğunu attı.

        Şampiyon güreşçiye bu anlamlı yürüyüşünde ve hamam ritüelinde, 665. Kırkpınar'da başpehlivan üçüncüsü olan Mustafa Taş ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de eşlik etti.









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