Başpehlivanlar, Kırkpınar öncesi beslenme düzenlerini anlattı

SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde başpehlivanlar, er meydanına en iyi şekilde çıkabilmek için beslenme düzenlerini değiştiriyor.



Başpehlivanlar, yoğun antrenman döneminde protein ağırlıklı beslenirken Kırkpınar'a sayılı günler kala karbonhidrat, sebze ve hafif yiyeceklere yöneliyor, böylece sıcak havada daha rahat mücadele etmeyi ve performanslarını artırmayı amaçlıyorlar.



Başpehlivan Feyzullah Aktürk, müsabaka dönemine yaklaşıldıkça beslenme programlarının değiştiğini söyledi.



Yoğun antrenman dönemlerinde protein ağırlıklı beslendiklerini belirten Aktürk, "Şu an müsabakaya çok yakınız. Bu nedenle çok fazla protein ağırlıklı beslenmiyoruz. Daha çok karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Güreşlerden sonra da ihtiyacımız kadar protein alarak beslenme düzenimizi sürdürüyoruz." dedi.



Er meydanına çıkmadan önce abdest alıp dua ettiğini ifade eden Aktürk, "Yaptığımız spor peygamber sporu. Bunun bilincinde olmaya çalışıyoruz. Bizi örnek alan kardeşlerimize de bu konuda örnek olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.









- "Salata ve sebze yemekleri tüketiyoruz"



Başpehlivan Yusuf Can Zeybek de Kırkpınar'a bir hafta kala daha çok sebze ve hafif yemekleri tercih ettiklerini anlattı.



Sıcak havada daha rahat mücadele edebilmek için beslenmelerine dikkat ettiklerini dile getiren Zeybek, "Kan akışımız daha rahat olsun, vücudumuz hafif kalsın diye salata ve sebze yemekleri tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.



Zeybek, er meydanına çıkmadan önce kulaklıkla müzik dinleyerek motive olduğunu, ardından abdest alıp kıspetini giydiğini ve soğuk suya girerek müsabakaya hazırlandığını kaydetti.









- "Bol sıvı tüketmeye özen gösteriyoruz"



Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Kırkpınar öncesinde karbonhidrat ağırlıklı, metabolizmayı yormayacak haşlama, sulu yemek ve sebze yemeklerini tercih ettiklerini söyledi.



Yoğun antrenman dönemlerinde protein ağırlıklı beslendiklerini belirten Yeşil, "Çok sıcak havada güreşiyoruz. Bu nedenle bol sıvı tüketmeye özen gösteriyoruz." dedi.



Er meydanına çıkmadan önce abdest alıp dua ettiğini belirten Yeşil, davul-zurna ekibinin çaldığı "Estergon Kalesi" türküsü ile mehter marşlarının da kendisini motive ettiğini dile getirdi.



Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren ise Kırkpınar'a son birkaç gün kala ağır protein tüketimini azalttıklarını belirterek, "Daha hafif besleniyoruz. Kış dönemindeki yoğun hazırlıklarda ise protein ve karbonhidratı yeterli miktarda alıyoruz. Bunun belli bir periyodu var." ifadelerini kullandı.









- "Hafif yiyecekler tüketiyoruz"



Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren, Kırkpınar öncesindeki son günlerde beslenme düzenini değiştirdiklerini söyledi.



Hazırlık döneminde protein ve karbonhidratın büyük önem taşıdığını belirten Dağdeviren, "Kırkpınar öncesindeki son birkaç günde protein ağırlıklı beslenmeyi bırakıp daha hafif yiyecekler tüketiyoruz. Vücudumuzun daha az yorulmasını istiyoruz. Son günlerde daha çok diyet ağırlıklı besleniyoruz." diye konuştu.



Başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya, Fatih Atlı ve Cengizhan Şimşek de Kırkpınar öncesi ağır yemeklerden kaçındıklarını, hafif yiyecekler ile bol bol su tükettiklerini anlattı.







