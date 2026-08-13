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        CHP Edirne Milletvekili Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:05 Güncelleme:
        CHP Edirne Milletvekili Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda gece saatlerinde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Milletvekili Yazgan, polis ekiplerine darbedildiğini, cep telefonunun gasbedildiğini ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini belirterek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Ekiplerin yaptığı aramada Yazgan’ın cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.

        Olayla ilgili B.Ş. (33) ve T.A. (33) adlı kadınlar ile N.D. (39) gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

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        Şüpheliler, polisteki ifadelerinde, doğum günü kutlamasının ardından T.A'nın evine gittiklerini, burada Yazgan ile balkonda alkol aldıklarını, bir süre sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdü.

        T.A'nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği olay anına ilişkin görüntülerde Yazgan'ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi.

        Şüpheliler de cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi oldu.

        N.D, ifadesinde Yazgan'ın kendisini hakaret içerikli sözlerle tehdit ettiğini, cam parçasıyla elinden yaraladığını öne sürdü.

        B.Ş. ve T.A. da Yazgan’dan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

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        - Yazgan, CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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