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        Edirne Belediyesi Meclisinde "refüj düzenlemelerinde kamu zararı" tartışması

        Edirne Belediye Meclisinde, Kıyık Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndaki refüjlerde yapılan düzenlemelerle ilgili "kamu zararı" tartışması yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Edirne Belediyesi Meclisinde "refüj düzenlemelerinde kamu zararı" tartışması

        Edirne Belediye Meclisinde, Kıyık Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndaki refüjlerde yapılan düzenlemelerle ilgili "kamu zararı" tartışması yaşandı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda komisyonlara üyeler seçildi.


        - "Kamu zararı oluştu"

        Gündem görüşmelerinin ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Celal Demir, Kıyık Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndaki refüjlerin bir yıl içinde yeniden düzenlenmesini eleştirdi.

        Refüjlerin ilk yapıldığı dönemde uygulamaların Karayolları yönetmeliğine uygun olmadığını dile getirdiklerini savunan Demir, buna rağmen çalışmaların gerçekleştirildiğini, daha sonra ise yeniden söküm ve düzenleme yapıldığını söyledi.

        Demir, "Önceki hali düzgündü de neden itirazımıza rağmen yaptınız, sonra kırdınız? Bu paraların ödenmesinde, bu projenin onaylanmasında kimin imzası varsa kamu zararı oluşturmuştur. Bunun hesabı verilmelidir." dedi.

        -"Yapılan çalışma kamu yararınadır"

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ise kentin ciddi bir su kıtlığı yaşadığını, düşük su rezervleri ve yağış rejimindeki olumsuzluklar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

        Bu süreçte su tüketimini azaltmaya yönelik kurakçıl peyzaj uygulamalarının planlandığını ifade eden Ergüden, Kıyık bölgesindeki düzenlemenin zorunlu altyapı çalışmaları nedeniyle revize edildiğini anlattı.

        Su depoları arasında bağlantı kurulması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması amacıyla yeni boru hatları döşendiğini belirten Ergüden, altyapı hattının daha önce planlanan düzenleme alanıyla çakışması nedeniyle projenin yeniden ele alınmak zorunda kaldığını söyledi.

        Ergüden, çalışmanın keyfi olmadığını, altyapı ihtiyacından kaynaklandığını belirterek, yapılan yatırımların kamu zararına değil, kamu yararına olduğunu savundu.

        Olumlu koşulların sürmesi halinde kentin yaklaşık 2,5-3 yıllık su rezervine sahip olduğunu ifade eden Ergüden, kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

        -"Vatandaşların taleplerini dikkate aldık"

        Belediye Başkanı Gencan da geçen yıl Edirne'nin ciddi bir su krizi yaşadığını hatırlatarak, geçici çözümler yerine kalıcı altyapı yatırımlarını tercih ettiklerini söyledi.

        Depolar arasındaki bağlantıların sağlandığını ve kayıp-kaçak oranının yüksek olduğu bölgelerde altyapının yenilendiğini belirten Gencan, Kıyık bölgesindeki düzenlemenin de vatandaşlardan gelen eleştiriler doğrultusunda yeniden ele alındığını ifade etti.

        Ayşekadın bölgesindeki kurakçıl peyzaj uygulamasında sökülen taşların atılmadığını, temizlenerek başka alanlarda yeniden kullanılacağını aktaran Gencan, yeni düzenlemede daha fazla ağaç ve az su tüketen bitkilere yer verileceğini kaydetti.

        Bölgedeki yaya güvenliğinin de dikkate alındığını belirten Gencan, "Çalışma tamamlandığında hem daha yeşil hem daha güvenli hem de önceki uygulamadan daha iyi bir düzenleme ortaya çıkacak." diye konuştu.



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