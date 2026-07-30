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        Edirne Emniyeti, motosiklet kazalarını güvenli sürüş eğitimiyle azaltmayı hedefliyor

        Edirne Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen trafik kazalarının yarısından fazlasına karışan motosiklet sürücülerini güvenli sürüş eğitimleriyle bilinçlendirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Edirne Emniyeti, motosiklet kazalarını güvenli sürüş eğitimiyle azaltmayı hedefliyor

        Edirne Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen trafik kazalarının yarısından fazlasına karışan motosiklet sürücülerini güvenli sürüş eğitimleriyle bilinçlendirmeyi hedefliyor.

        Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Zübeyde Hanım Caddesi'nde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Çoğunluğunu motokuryelerin oluşturduğu sürücüleri durduran ekipler, trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıttı ve sürücüleri yarın düzenlenecek güvenli motosiklet sürüş eğitimine davet etti.

        İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da denetime katılarak sürücülerle sohbet etti, güvenli sürüşler diledi.

        Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla güvenli sürüş kampanyası başlattıklarını söyledi.

        Edirne'de yılın ilk 6 ayında polis sorumluluk bölgesinde 648 trafik kazası meydana geldiğini belirten Ayhan, bu kazaların 393'üne motosikletlerin karıştığını ifade etti.

        Trafikteki araçların yaklaşık yüzde 20'sini motosikletlerin oluşturduğuna dikkati çeken Ayhan, "Kazaların yüzde 60'ına motosikletlerin karışması gerçekten vahim bir durum. Bir konu daha dikkatimizi çekti. Motosiklet kazalarının yüzde 60'ı tek taraflı. Güvenli sürüş ve koruyucu ekipmanlar konusunda eksiklikler bulunduğunu gördük. Bu nedenle bu kampanyayı geliştirdik." diye konuştu.

        Ayhan, motosiklet sürücülerini bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

        - Sürücüler kampanyadan memnun

        Ekipler tarafından bilgilendirilerek güvenli sürüş eğitimine davet edilen motosiklet sürücüleri de kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Sürücülerden Akın Korkmaz, özellikle motokuryelerin taşıdıkları paketten önce kendi can güvenliklerini düşünmeleri gerektiğini söyledi.

        Paketin adrese birkaç dakika geç ulaşmasının önemli olmadığını belirten Korkmaz, "Önemli olan can sağlığı. Bilgilendirme çalışmaları faydalı oluyor. Yarın düzenlenecek eğitime de katılacağım. Bana güzel şeyler katacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Motokurye Berkay Aytav da ekiplerin, önceliğin paket değil can güvenliği olduğunu hatırlattığını belirterek, kampanyanın güvenli sürüş bilincine katkı sağlayacağını kaydetti.



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