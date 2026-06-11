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        Edirne Valisi Sezer, Havsa'da vatandaşlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde düzenlenen Konacık ve Şükür Yemeği'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Edirne Valisi Sezer, Havsa'da vatandaşlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde düzenlenen Konacık ve Şükür Yemeği'ne katıldı.

        Programda vatandaşlarla sohbet eden Sezer, geleneksel hale getirilen etkinliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

        Sezer, birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu belirtti.

        Programa köy sakinleri ve davetliler katıldı.

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