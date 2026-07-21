Edirne Valisi Sezer, LGS'de tam puan alan öğrencileri tebrik etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri tebrik etti.
Giriş: 21.07.2026 - 09:31 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan öğrencileri tebrik etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, LGS'de tam puan alarak dereceye giren öğrenciler Ahmet Arda Öztürk ile İnci Nural'ı kabul etti.
Vali Sezer, sınavda Edirne'yi başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ