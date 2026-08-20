Edirne Valisi Sezer mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Vali Sezer, ilgili kurum müdürlerine taleplerin kısa sürede karşılanması ve eksikliklerin giderilmesi yönünde talimat verdi.

Mahalle Muhtarı ve vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı başta olmak üzere iletilen ihtiyaçların değerlendirilmesini istedi.

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