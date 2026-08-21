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        Edirne Valisi Sezer tekstil üretim fabrikasını ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte faaliyet gösteren tekstil üretim fabrikasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Edirne Valisi Sezer tekstil üretim fabrikasını ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte faaliyet gösteren tekstil üretim fabrikasını ziyaret etti.

        Sezer, 1975 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 900 kişiye istihdam sağlayan Edirne Giyim Sanayi'nde yetkililerden üretim, istihdam, kapasite ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Üretim tesislerini gezen Sezer, çalışmaları yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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