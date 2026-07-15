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        Edirne'de 15 Temmuz kapsamında minikler güreş müsabakaları düzenlendi

        Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen minikler güreş tanıtım müsabakalarında yaklaşık 40 sporcu mindere çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Edirne'de 15 Temmuz kapsamında minikler güreş müsabakaları düzenlendi

        Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen minikler güreş tanıtım müsabakalarında yaklaşık 40 sporcu mindere çıktı.

        Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliğince Cumhuriyet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8 yaş kategorisindeki organizasyon, açılış seremonisiyle başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, Kırkpınar davul-zurna ekibi ve mehter gösterisi sunuldu.

        Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün manevi atmosferini çocuklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

        Güreşin mertlik, yiğitlik ve vatan sevgisini temsil eden bir spor olduğunu ifade eden Delen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yüksek ruhunu çocuklarımıza aktarmak, aynı kahramanlık ruhuyla özünde mertlik, yiğitlik ve vatan sevgisi bulunan güreş sporunu aynı günde buluşturmak istedik. Hedefimiz sadece başarılı sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda vatanına ve bayrağına bağlı, araştıran, sorgulayan, demokrasiye inanan ve manevi değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmektir." diye konuştu.


        Karşılaşmalarda 8 yaş kategorisinde yaklaşık 40 sporcu mücadele etti. Organizasyon, dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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