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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Edirne'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Edirne'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Demirhanlı köyü yakınlarında A.Y'nin kullandığı 22 ADA 007 plakalı hafif ticari araç, O.H. idaresindeki 22 ABN 068 plakalı işçileri taşıyan servis aracına ardından M.G. yönetimindeki 34 CDV 700 plakalı hafif ticari araca çarparak tarlaya girdi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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