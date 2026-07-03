Edirne'de ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek telef oldu
Edirne'nin İpsala ilçesinde ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek telef oldu.
Giriş: 03.07.2026 - 22:24 Güncelleme:
Edirne'nin İpsala ilçesinde ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek telef oldu.
Sağanağın etkili olduğu Hıdırköy'de G.K'ye ait ahıra yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yıldırım isabet etmesi sonucu ahırdaki 3 ineğin telef olduğu belirlendi.
Ahırda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ